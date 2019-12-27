Авіакатастрофа у Казахстані: опубліковано список загиблих і постраждалих – відео

Влада Казахастану опублікувала список загиблих та постраждалих внаслідок аварії пасажирського літака авіакомпанії "Бек Ейр" внутрішнього рейсу Алмати – Нур-Султан. Наразі повідомляють про 15 загиблих та понад 30 поранених.

За офіційними даними, на борту літака було 93 пасажири, серед них 3 дітей та 5 членів екіпажу. Про це повідомляє місцеве видання tengrinews.kz.

До теми: У Казахстані впав пасажирський літак, 15 загиблих, десятки поранених: фото та відео

На даний момент відомо про 15 загиблих, з них 7 опізнані. За попередньою інформацією, літак не загорівся, решту пасажирів евакуювали. 30 людей вже доставили у місцеві лікарні.

Список загиблих:

1. Микола Астахов, 1971 року народження;

2. Р. Кайдаров, 1940 року народження;

3. Бауржан Калієв, 1974 року народження;

4. Базархан Карібаєв, 1974 року народження;

5. Марат Муратбаєв, 1961 року народження;

6. Абай Нурбана, 1982 року народження;

7. А. Ісіна

Повний список пасажирів:

1. Удербаєва Кімбат

2. Омаров Ринат

3. Теменов Айбар

4. Нурбек Абай

5. Нурбекова Маріям (дитина)

6. Бекжанова Нагім

7. Жайгашти Аділь (дитина)

8. Жайгашти Алі (дитина)

9. Нурбекова Адіна (дитина)

10. Калієв Бауржан

11. Тумата Каірхан

12. Аманжол Санія

13. Кайдаров Рустем

14. Баймуратов Нуріслам

15. Набієв Едік

16. Ануфрієв Валерій

17. Сон Юрій

18. Сон Яна

19. Баімбетова Гульнар

20. Астахов Микола

21. Аманов Серік

22. Ісина Арман

23. Мукашева Салтанат

24. Жумаханов Шингисторе

25. Ібраєв Дархан

26. Рахімжанова Алія

27. Сіделковський Андрій

28. Карібаєва Базархан

29. Кожабергенов Даулет

30. Ерман Марал

31. Бекмаганбетов Бахітжан

32. Круглова Дана

33. Нурахметова Шінар

34. Оспанова Аміна

35. Абілєв Жанат

36. Дідів Віталій

37. Карнаєва Надія

38. Жанболатова Бекзат

39. Кліков Матвій

40. Назаралієв Аслан

41. Каіпбергенова Гульнара

42. Мажкенова Алтин

43. Кошенова Гульнур

44. Нурхаміт Тілеулес

45. Жанбосинова Дінара

46. ​​Даулет Дінара

47. Ескеров Жандос

48. Акмаганбетова Асем

49. Сагімбеков Арман

50. Куралбай Айгер (дитина)

51. Тулебаєв Нурлан

52. Тулебаєва Анар

53. Куралбай Дамель (немовля)

54. Зубов Віктор

55. Зубова Галина

56. Жолдібаєв Бекзат

57. Орінбаєв Нурдос

58. Ерімбетов Сарсенбек

59. Айболатова Зухра

60. Омарова Айман

61. Імінова Зульфія

62. Абдісаттар Жанкозі

63. Ахболат Дава

64. Усен Саттігуль

65. Ахболаткізі Асілім (немовля)

66. Абільдаева Асель

67. Сєріков Мейрамбек

68. Гатіат Айсулу

69. Гатіат Максут

70. Гатіат Адільжан (немовля)

71. Алекперов Олег

72. Девичинська Ольга

73. Мурат Латіпов

74. Салтанат Талапі

75. Салтанаткизи Уларшинг

76. Габдижамалова Зубаржат

77. Каратєєв Іван

78. Куаншалін Марат

79. Утепов Єркін

80. Маміев Мурат

81. Сейпілов Ільяс

82. Егамбердієв Набі

83. Попков Андрій

84. Кулгавий Євген

85. Нуерлан Маоліна

86. Абаганова Назим

87. Алімхан Нурболат

88. Адаєв Еркебулан

89. Акишеву Гулім

90. Асірова Анара

91. Нурманова Саулі

92. Нурманов Асхат

93. Кадауов Темірлан

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився.

Після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Телгарського району.

Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

Дивіться відео з місця подій: