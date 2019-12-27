Авиакатастрофа в Казахстане: опубликован список погибших и пострадавших

Власть Казахастана опубликовала список погибших и пострадавших в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр". Сейчас сообщают о 15 погибших и более 30 раненых.

Согласно официальным данным, на борту самолета было 93 пассажира, из них 3 детей и 5 членов экипажа. Об этом сообщает местное издание tengrinews.kz.

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На данный момент известно о 15 погибших, из них 7 опознаны. По предварительной информации, самолет не загорелся, остальных пассажиров эвакуировали. 30 человек уже доставили в местные больницы.

Список погибших:

1. Николай Астахов, 1971 года рождения;

2. Р. Кайдаров, 1940 года рождения;

3. Бауржан Калиев, 1974 года рождения;

4. Базархан Карибаев, 1974 года рождения;

5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;

6. Абай Нурбана, 1982 года рождения;

7. А. Исина

Полный список пассажиров:

1. Удербаева Кымбат

2. Омаров Ринат

3. Теменов Айбар

4. Нурбек Абай

5. Нурбекова Мариам (ребенок)

6. Бекжанова Нагима

7. Жайгашты Адиль (ребенок)

8. Жайгашты Али (ребенок)

9. Нурбекова Адина (ребенок)

10. Калиев Бауржан

11. Тумата Каирхан

12. Аманжол Сания

13. Кайдаров Рустем

14. Баймурат Нурислам

15. Набиев Эдик

16. Ануфриев Валерий

17. Сон Юрий

18. Сон Яна

19. Баимбетова Гульнар

20. Асташов Николай

21. Аманов Серик

22. Исина Арман

23. Мукашева Салтанат

24. Жумаханов Шингысторе

25. Ибраев Дархан

26. Рахимжанова Алия

27. Сиделковский Андрей

28. Карибаева Базархан

29. Кожабергенов Даулет

30. Эрман Марал

31. Бекмаганбетов Бахытжан

32. Круглова Дана

33. Нурахметова Шынар

34. Оспанова Амина

35. Абилев Жанат

36. Дедов Виталий

37. Карнаева Надежда

38. Жанболатова Бекзат

39. Клыков Матвей

40. Назаралиев Аслан

41. Каипбергенова Гульнара

42. Мажкенова Алтын

43. Кошенова Гульнара

44. Нурхамит Тилеулес

45. Жанбосынова Динара

46. ​​Даулет Динара

47. Ескеров Жандос

48. Акмаганбетова Асем

49. Сагимбеков Арман

50. Куралбай Айгерим (ребенок)

51. Тулебаев Нурлан

52. Тулебаева Анар

53. Куралбай Дамели (младенец)

54. Зубов Виктор

55. Зубова Галина

56. Жолдыбаев Бекзат

57. Орынбаев Нурдос

58. Еримбетов Сарсенбек

59. Айболатова Зухра

60. Омарова Айман

61. Иминова Зульфия

62. Абдисаттар Жанкозы

63. Ахболат Даваа

64. Усен Саттыгуль

65. Ахболаткызы Асил (младенец)

66. Абильдаева Асель

67. Сериков Мейрамбек

68. Гатиат Айсулу

69. Гатиат Максут

70. Гатиат Адильжан (младенец)

71. Алекперов Олег

72. Девичинская Ольга

73. Мурат Латипов

74. Салтанат Талапи

75. Салтанаткызы Уларшынг

76. Габдыжамалова Зубаржат

77. Каратеев Иван

78. Куаншалин Марат

79. Утепов Еркин

80. Мамиев Мурат

81. Сейпилов Ильяс

82. Егамбердиев Наби

83. Попков Андрей

84. Кулгавый Евгений

85. Нуерлан Маолина

86. Абаганова Назым

87. Алимхан Нурболат

88. Адаев Еркебулан

89. Акишева Гулым

90. Асырова Анара

91. Нурманова Сауле

92. Нурманов Асхат

93. Кадауов Темирлан

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел по внутреннему рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился.

После вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Смотрите видео с места событий: