Авиакатастрофа в Алматы: на борту самолета было два украинца, они живы

На борту самолета, который разбился в Алматы, было четверо иностранцев. Среди них – два украинца. Им удалось выжить.

Имена украинцев, которые находились на борту – Юрий Сон и Яна Сон, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

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"Они живы", – заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов. Дополнительной информации об их состоянии нет.

О национальности пассажиров самолета сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них были иностранные граждане: два гражданина Украины, один – Кыргызстана, один – Китая, другие – жители Казахстана,

– говорится в сообщении.

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Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.

После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Сейчас сообщают о 15 погибших и более 30 раненых.

Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, который осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.