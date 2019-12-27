Авіакатастрофа в Алмати: на борту літака було двоє українців, вони живі

На борту літака, який розбився в Алмати, було четверо іноземців. Серед них – двоє українців. Їм вдалося вижити.

Імена українців, які перебували на борту – Юрій Сон та Яна Сон, повідомили у комітеті з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

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"Вони живі", – заявив офіційний представник комітету Нурсултан Нурахметов. Детальнішої інформації про їхній стан немає.

Про національність пасажирів літака повідомила пресслужба МВС Казахстану.

Всього на борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Серед них були іноземні громадяни: двоє громадян України, один – Киргизстану, один – Китаю, інші – жителі Казахстану,

– йдеться в повідомленні.

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Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.

Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Телгарського району.

Наразі повідомляють про 15 загиблих та понад 30 поранених.

Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.