13:23
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: вертолет принадлежал одиозному миллиардеру

216 Читати новину українською

На месте падения вертолета до сих пор работают спасатели и следственно-оперативная группа. Сейчас стало известно, этот вертолет принадлежит частной компании "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого является Юрий Косюк.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

Читайте также: Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: появились новые детали (фото и видео)

Как выяснили журналисты 24 канала, этот вертолет принадлежит частной компании "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого является 54-летний миллиардер Юрий Косюк. Он лично часто передвигался этим вертолетом. Следователи рассказали, что вертолет был класса "Еврокоптер-145", его цена 2-5 миллионов долларов.

Гвинтокрил, який зазнав аварії, ідентичний з вертольотом Косюка
Вертолет, который потерпел крушение, схож с вертолетом Косюка

Отметим, что Косюк входит в 10-ку самых богатых людей Украины. В 2014 году он работал заместителем главы Администрации Порошенко.

Юрій Косюк
Юрий Косюк

Также выяснилось, что вертолет провел в воздухе всего около 40 секунд. Он вылетел с площадки в Гидропарке и сразу произошли какие-то нарушения, поэтому вертолет упал на Труханов остров. Вокруг разбитого вертолета сломаны деревья, поэтому благодаря этому можно вычислить траекторию падения судна.

С пострадавшими пока все в порядке, они были доставлены в больницу в Днепровском районе Киева. Заместитель главного врача Александр Бережной пообщался с одним из пострадавших, и тот запретил медикам распространять информацию об их состоянии здоровья и персональных данных.

Пациенты находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся на этапе обследования и экстренной неотложной помощи для диагностики всех забоев и ранений. Это необходимо для того, чтобы быстрее предоставить медикаментозную или хирургическую помощь. Отмечу, что в нашу больницу всегда доставляют самых тяжелых пострадавших из разных чрезвычайных событий,
– рассказал заместитель главврача.

Напомним, в четверг, 6 сентября, в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. У одного из пилотов диагностировали перелом: металлическая конструкция из салона вертолета проткнула ему ногу.

Теги: Новости Украины Авиакатастрофа на Трухановом острове Новости Киева авиация Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
сегодня, 11:41 Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
сегодня, 11:00 Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
 18 июля 2016 , 11:36 1
Дело по убийству Бузины: эксклюзивное интервью с подозреваемым Полищуком
 27 января 2016 , 19:02
Как звездный бразильский футболист с трезубцем на груди болеет за Украину на Олимпиаде-2016
 8 августа 2016 , 14:01
Лучшая теннисистка Украины Свитолина рассказала о своих футбольных предпочтениях
 20 апреля , 22:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук