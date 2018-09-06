Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: вертолет принадлежал одиозному миллиардеру

На месте падения вертолета до сих пор работают спасатели и следственно-оперативная группа. Сейчас стало известно, этот вертолет принадлежит частной компании "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого является Юрий Косюк.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Как выяснили журналисты 24 канала, этот вертолет принадлежит частной компании "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого является 54-летний миллиардер Юрий Косюк. Он лично часто передвигался этим вертолетом. Следователи рассказали, что вертолет был класса "Еврокоптер-145", его цена 2-5 миллионов долларов.



Вертолет, который потерпел крушение, схож с вертолетом Косюка



Отметим, что Косюк входит в 10-ку самых богатых людей Украины. В 2014 году он работал заместителем главы Администрации Порошенко.



Юрий Косюк



Также выяснилось, что вертолет провел в воздухе всего около 40 секунд. Он вылетел с площадки в Гидропарке и сразу произошли какие-то нарушения, поэтому вертолет упал на Труханов остров. Вокруг разбитого вертолета сломаны деревья, поэтому благодаря этому можно вычислить траекторию падения судна.



С пострадавшими пока все в порядке, они были доставлены в больницу в Днепровском районе Киева. Заместитель главного врача Александр Бережной пообщался с одним из пострадавших, и тот запретил медикам распространять информацию об их состоянии здоровья и персональных данных.

Пациенты находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся на этапе обследования и экстренной неотложной помощи для диагностики всех забоев и ранений. Это необходимо для того, чтобы быстрее предоставить медикаментозную или хирургическую помощь. Отмечу, что в нашу больницу всегда доставляют самых тяжелых пострадавших из разных чрезвычайных событий,

– рассказал заместитель главврача.

Напомним, в четверг, 6 сентября, в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. У одного из пилотов диагностировали перелом: металлическая конструкция из салона вертолета проткнула ему ногу.