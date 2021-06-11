Об этом рассказал журналист информационной службы "Радио Свобода" Марк Крутов. У него была возможность пообщаться с очевидцем запуска ракеты, которая попала в пассажирский "Боинг".

Важно Ай, молодцы, сбили "СУшку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17

Стоит отметить, что Крутов некоторое время занимался независимым расследования авиакатастрофы MH17. Однажды у него был разговор со свидетелем тех событий, который рассказал Крутову невероятную историю.

Свидетель заявил, что после катастрофы он видел мальчика, вернувшегося с места аварии с клеткой, в которой были живые голуби.

Тогда я подумал: что за черт. А потом нашел грузовую накладную на этот рейс,

– вспомнил Крутов.

В грузовой накладной, опубликованной после катастрофы, действительно были 4 голубя. Кроме них, этим рейсом летели еще несколько животных: попугаи и 2 собаки. Однако они не смогли выжить в авиакатастрофе.

Как голуби оказались на борту

Как свидетельствуют данные накладной, голубей везли во Вьетнам. Крутов пояснил, что во Вьетнаме популярны голубиные гонки. Поэтому, птиц могли перевозить для участия в них. Свидетель крушения "Боинга" рассказал Крутову, что после катастрофы голуби некоторое время жили в селе неподалеку. Затем свидетель переехал.

У свидетеля, как считает Крутов, не было причин солгать или выдумать этих голубей – грузовой накладной он, скорее всего, не видел, а информация о голубях была преимущественно у британских СМИ, которые свидетель вряд ли читал.

Интересно! Даже если птицы действительно выжили в авиакатастрофе, шансы, что они до сих пор живы, мизерны. Все из-за того, что птицы живут 5 – 6 лет.

Авиакатастрофа MH17: главное

Международное расследование катастрофы установило, что пассажирский "Боинг" сбила ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Оружие привезли из России, а к запуску ракеты причастно командование самопровозглашенной "ДНР". Сейчас по делу 4 обвиняемых: 3 россиянина и 1 гражданин Украины.

Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе.

Добавим, что суд в Гааге уже изучил материалы дела и в ближайшее время перейдет к выступлениям прокурора и защите одного из обвиняемых.