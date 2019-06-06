Авиакомпании YanAir запретили выполнять полеты из-за критических проблем с безопасностью

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины на официальном сайте.

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Авиакомпанию "ЯнЕйр" проверили инспекторы Госавиаслужбы и обнаружили ряд "замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика". Эти замечания определены такими, что "могут негативно повлиять на безопасность полетов".

Именно поэтому Госавиаслужба решила временно приостановить действие сертификата эксплуатанта YanAir – то есть, лишить самолеты этой авиакомпании права осуществлять полеты. Запрет начинает действовать с начала суток 7 июня 2019 года.

При этом Госавиаслужба подчеркнула, что разрешения на полеты возобновятся только после устранения компанией недостатков и после новой проверки инспекторами. Проверка должна будет убедить, что авиаперевозчик способен обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Что известно о YanAir и почему эту компанию проверяли?

"ЯнЕйр" – это украинская авиакомпания, которая базируется в аэропорту "Житомир" и выполняет полеты шестью самолетами. Основана в 2012 году.



18 мая самолет Boeing 737-400 авиакомпании YanAir совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Во время посадки в самолете сработала система подачи кислорода в салон. Также было подозрение разгерметизации салона.



Никто из пассажиров не пострадал, но уже тогда стало известно, что по факту инцидента проводится расследование соответствующими государственными органами.

Продолжение истории с аварией самолета во Львове: Три часа 145 человек не выпускали из самолета и удерживали в аэропорту "Львов".