23:03
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Авиакомпании YanAir запретили выполнять полеты из-за критических проблем с безопасностью

      95 Читати новину українською
      Авиакомпании "ЯнЕйр" временно остановили действие сертификата на полеты
      Авиакомпании "ЯнЕйр" временно остановили действие сертификата на полеты / apltravel.ua

      Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

      Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины на официальном сайте.

      Читайте также: В Украине открыли два новых лоукост-рейса  в Одессу: когда можно купить акционные билеты

      Авиакомпанию "ЯнЕйр" проверили инспекторы Госавиаслужбы и обнаружили ряд "замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика". Эти замечания определены такими, что "могут негативно повлиять на безопасность полетов".

      Именно поэтому Госавиаслужба решила временно приостановить действие сертификата эксплуатанта YanAir – то есть, лишить самолеты этой авиакомпании права осуществлять полеты. Запрет начинает действовать с начала суток 7 июня 2019 года.

      При этом Госавиаслужба подчеркнула, что разрешения на полеты возобновятся только после устранения компанией недостатков и после новой проверки инспекторами. Проверка должна будет убедить, что авиаперевозчик способен обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

      Что известно о YanAir и почему эту компанию проверяли?
      "ЯнЕйр" – это украинская авиакомпания, которая базируется в аэропорту "Житомир" и выполняет полеты шестью самолетами. Основана в 2012 году.

      18 мая самолет Boeing 737-400 авиакомпании YanAir совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Во время посадки в самолете сработала система подачи кислорода в салон. Также было подозрение разгерметизации салона.

      Никто из пассажиров не пострадал, но уже тогда стало известно, что по факту инцидента проводится расследование соответствующими государственными органами.

      Продолжение истории с аварией самолета во Львове: Три часа 145 человек не выпускали из самолета и удерживали в аэропорту "Львов".

      blog_ava
      В сериале "Секс и город" – американское совершеннолетие: как изменились героини за 21 год
      сегодня
      1647
      Теги: Новости Украины авиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      сегодня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      156
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      сегодня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1124
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      82
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      сегодня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 279
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      сегодня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 291
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук