Авіакомпанії YanAir заборонили виконувати польоти через критичні проблеми з безпекою

Державна авіаційна служба в результаті комплексної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" виявила низку зауважень в організації діяльності цього перевізника, в зв’язку з чим дію сертифіката експлуатанта призупинено.

Про це повідомила Державна авіаційна служба України на офіційному сайті.

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Авіакомпанію "ЯнЕйр" перевірили інспектори Державіаслужби і виявили низку "зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника". Ці зауваження визначені такими, що "можуть негативно вплинути на безпеку польотів".

Саме тому Державіаслужба вирішила тимчасово зупинити дію сертифікату експлуатанта YanAir – тобто, позбавити літаки цієї авіакомпанії права здійснювати польоти. Заборона починає діяти з початку доби 7 червня 2019 року.

При цьому Державіаслужба наголосила, що дозволи на польоти відновлять лише після усунення компанією недоліків та після нової перевірки інспекторами. Перевірка повинна буде переконати, що авіаперевізник здатен забезпечувати належний рівень безпеки.

Що відомо про YanAir та чому цю компанію перевіряли? "ЯнЕйр" – це українська авіакомпанія, що базується в аеропорту "Житомир" і виконує польоти шістьма літаками. Заснована 2012 року.



18 травня літак Boeing 737-400 авіакомпанії YanAir здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львів" імені Данила Галицького. Під час посадки в літаку спрацювала система подачі кисню до салону. Також була підозра розгерметизації салону.



Ніхто з пасажирів не постраждав, але вже тоді стало відомо, що за фактом інциденту проводиться розслідування відповідними держаними органами.

Продовження історії з аварією літака у Львові: Три години 145 людей не випускали з літака та утримували в аеропорту "Львів".