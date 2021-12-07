Вже 8 листопада відбулося безпрецедентне загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків здійснили кілька спроб штурму, щоб прорватися через кордон у Польщу.

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Авіакомпанія може бути частиною спецоперації

Провокації на кордоні тривають і досі. Вочевидь, така висока активність перельотів може бути пов'язана з масовим перевезенням нелегальних мігрантів з Близького Сходу у Білорусь.

Кремль руками білоруського диктатора Олександра Лукашенка використовує їх для гібридної операції проти країн НАТО, зокрема Польщі та Литви.

За даними сервісу Flightradar24, літаки компанії Cham Wings Airlines здійснили по 2 перельоти у Мінськ впродовж 5 – 10 листопада.



Росія використовує мігрантів на кордоні Білорусі для власних цілей / Фото Getty Images

Чому саме ця сирійська авіакомпанія може бути частиною гібридної спецоперації спецслужб Росії та Білорусі? Відповідь на це запитання може перебувати у відкритих джерелах.

Відомо, що ця авіакомпанія з 2016 року перебуває під санкціями США за участь у перекиданні зброї та бойовиків для сирійського диктатора Башара Асада.

Зверніть увагу! Україна у 2021 році також ввела санкції проти Cham Wings Airlines. За даними ЗМІ, літаки авіакомпанії здійснювали заборонені перельоти в окупований Крим.

Вже 10 листопада Міністерство оборони Білорусі поширило повідомлення та відео спільного з Росією патрулювання вздовж білоруського державного кордону.

До патрулювання були залучені 2 російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести ядерну зброю.

Цікаво, що 10 листопада на фоні спецоперації біля кордону Польщі російська пропаганда стверджувала, що нібито колективний Захід має прийняти усіх біженців, які перебувають на кордоні Білорусі.

Пропагандисти наголошували, що нібито це "пряма відповідальність Заходу, який розбомбив домівки мирних сирійців".

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У контексті цих заяв волонтери InformNapalm звернули увагу, що як мінімум один з бомбардувальників, залучених до патрулювання, брав участь в російській військовій операції в Сирії.

Дії Кремля стають агресивнішими

Міжнародні правозахисні організації неодноразово оприлюднювали факти, що саме повітряні сили Росії цілеспрямовано завдавали ударів по цивільному населенню Сирії.

Новий випуск InformNapalm на 24 каналі: дивіться відео



Ще у 2016 році волонтери InformNapalm зібрали дані 116 офіцерів Повітряно-космічних сил Росії, які брали участь у завдаванні ракетних та бомбових ударів в Сирії. Російська пропаганда назвала ці публікації "небезпечним витоком секретних даних".

У червні 2021 спільнота InformNapalm звертала увагу, що формування нової дивізії Росії біля кордонів Литви йде з випередженням. Вже у серпні білоруська та російська пропаганда перейшли до активної фази інформаційного забезпечення гібридних атак на Литву.

У вересні у межах активної фази масштабних військових маневрів "Захід – 2021" відбулися провокації на кордоні України та Білорусі. Усі ці процеси, вочевидь, є складовими однієї авантюри Кремля.

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Росія запевнилась, що міцно "підсадила" ЄС, а особливо Німеччину, на "газову голку" "Північний потік-2". Тому дії Москви стають підступнішими та агресивнішими, хоча й продовжують ховатись під маскою гібридної війни.

Україна залишається у фокусі агресії Росії. Не виключено, що гібридну атаку біженцями Москва спрямує і на український напрямок.