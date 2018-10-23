Авиалинии "Эрнест" открывают еще два направления из Киева в Италию

Италия становится ближе и доступнее для украинцев. Авиалинии "Эрнест", которые уже имеют 10 сообщений Украины с Италией, не останавливаются на достигнутом и далее увеличивают количество авианаправлений.

На прошлой неделе компания открыла два новых рейса из Киева. Цены стартуют от 39 евро.

"Мы открыли еще два новых направления из Киева в Рим и из Киева в Милан Мальпенсу. Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Жуляны". Они очень удобны для путешествий, работы или бизнеса. Это важный шаг для авиалиний "Эрнест" в развитии связей между Украиной и Италией", – рассказал Дэвид Стринна, менеджер по Украине и Румынии.

Благодаря прямым рейсам между Украиной и Италией, авиалинии "Эрнест" предлагают замечательные сообщения. Как утверждают в компании, в марте 2019 году будут открыты сразу несколько новых направлений из Киева в Геную, а также из Харькова в Рим и Милан. Пассажиры могут воспользоваться преимуществами и специальными промо-акциями, которые предлагает компания.

"Наши билеты можно купить на нашем сайте, но также они продаются в туристических агентствах, с которыми мы сотрудничаем. И их количество будет расти", – сказал маркетинговый директор авиалиний "Эрнест" Массимо Ди Перна.

Авиалинии "Эрнест" на украинском рынке работают уже год. За это время, говорят представители компании, они не только открыли Италию для украинцев, но и наоборот. Ведь "Эрнест" соединяет шесть итальянских городов – Рим, Милан, Бергамо, Венецию, Неаполь и Болонью с Киевом и Львовом. Также в следующем году к этим городам присоединится Харьков. Количество туристов за этот год неуклонно растет.