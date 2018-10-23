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      Авіалінії "Ернест" відкривають ще два напрямки з Києва до Італії

      Нова тема 212 Читать новость на русском

      Італія стає ближчою та доступнішою для українців. Авіалінії "Ернест", які вже мають 10 сполучень України з Італією, не зупиняються на досягнутому й далі збільшують кількість авіанапрямків.

      Минулого тижня компанія відкрила два нові рейси з Києва. Ціни стартують від 39 євро.

      "Ми відкрили ще два нові напрямки з Києва до Риму і з Києва до Мілану Мальпенси. Рейси здійснюватимуться з аеропорту "Жуляни". Вони є дуже зручними для подорожей, роботи чи бізнесу. Це важливий крок для авіаліній "Ернест" у розвитку зв'язків між Україною та Італією", – розповів Девід Стрінна, менеджер по Україні та Румунії.

      Завдяки прямим рейсам між Україною та Італією, авіалінії "Ернест" пропонують чудові сполучення. Як стверджують у компанії, у березні 2019 році будуть відкриті одразу кілька нових напрямків з Києва до Генуї, а також з Харкова до Риму та Мілану. Пасажири можуть скористатися перевагами та спеціальними промо-акціями, які пропонує компанія.

      "Наші квитки можна купити на нашому сайті, але також вони продаються у туристичних агенціях, з якими ми співпрацюємо. І їх кількість буде зростати", – сказав маркетинговий директор авіаліній "Ернест" Массімо Ді Перна.

      Авіалінії "Ернест" на українському ринку працюють вже рік. За цей час, кажуть представники компанії, вони не лише відкрили Італію для українців, а й навпаки. Адже "Ернест" сполучає шість італійських міст – Рим, Мілан, Бергамо, Венецію, Неаполь та Болонью з Києвом та Львовом. Також наступного року до цих міст долучиться Харків. Кількість туристів за цей рік невпинно зростає.

      Теги: Новини України авіація Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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