Авіалінії "Ернест" відкривають ще два напрямки з Києва до Італії

Італія стає ближчою та доступнішою для українців. Авіалінії "Ернест", які вже мають 10 сполучень України з Італією, не зупиняються на досягнутому й далі збільшують кількість авіанапрямків.

Минулого тижня компанія відкрила два нові рейси з Києва. Ціни стартують від 39 євро.

"Ми відкрили ще два нові напрямки з Києва до Риму і з Києва до Мілану Мальпенси. Рейси здійснюватимуться з аеропорту "Жуляни". Вони є дуже зручними для подорожей, роботи чи бізнесу. Це важливий крок для авіаліній "Ернест" у розвитку зв'язків між Україною та Італією", – розповів Девід Стрінна, менеджер по Україні та Румунії.

Завдяки прямим рейсам між Україною та Італією, авіалінії "Ернест" пропонують чудові сполучення. Як стверджують у компанії, у березні 2019 році будуть відкриті одразу кілька нових напрямків з Києва до Генуї, а також з Харкова до Риму та Мілану. Пасажири можуть скористатися перевагами та спеціальними промо-акціями, які пропонує компанія.

"Наші квитки можна купити на нашому сайті, але також вони продаються у туристичних агенціях, з якими ми співпрацюємо. І їх кількість буде зростати", – сказав маркетинговий директор авіаліній "Ернест" Массімо Ді Перна.

Авіалінії "Ернест" на українському ринку працюють вже рік. За цей час, кажуть представники компанії, вони не лише відкрили Італію для українців, а й навпаки. Адже "Ернест" сполучає шість італійських міст – Рим, Мілан, Бергамо, Венецію, Неаполь та Болонью з Києвом та Львовом. Також наступного року до цих міст долучиться Харків. Кількість туристів за цей рік невпинно зростає.