Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире новостного телемарафона рассказал, что атака Херсонской области 23 апреля – это не авиапрорыв россиян. В действительности это происходит постоянно. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты совершили групповой авиаудар на Херсонскую область: прилетело в кладбище и дома

Россияне так атакуют уже около месяца

Юрий Игнат подчеркнул, что такие атаки проходят постоянно уже около месяца. В частности, по его словам, это происходило даже в момент общения с журналистами во время марафона. Буквально в этот момент группа самолетов двигалась в сторону южных регионов.

Я постоянно в своих сообщениях упоминаю о том, что есть новый вид угрозы – это, в частности, атаки российских истребителей и истребителей бомбардировщиков Су-35 и Су-34 управляемыми авиабомбами,

– сказал Игнат.

По его словам, это "не новое изобретение". Враг применяет такую тактику из-за того, что у него нет достаточно мощного ракетного вооружения. Поэтому русские начали модернизировать свои бомбы. Их они применяют не входя в зону поражения нашей ПВО, безнаказанно атакуя территорию, которую могут поразить – до 70 километров.

К сожалению, этот вызов сейчас серьезный. Потому что бомба 500 кг. Такую бомбу они сбросили на Белгород. Вы видели, какая воронка образовалась, когда она сдетонировала?

– сказал Юрий Игнат.

Пока что у Украины нет средств борьбы с управляемыми авиабомбами

Оккупанты бьют по прифронтовым городам, мирной жилой зоне, нанося серьезные разрушения. Россия использует до 40 аэродромов для атак по Украине, атакуя по всей линии разграничения. Ежедневно в светлое время суток в воздушном пространстве находятся 20 самолетов врага.

Спикер воздушных сил объяснил, что достать врага тяжело. Следует усиливаться с помощью новых систем ПВО.

Напомним, что 23 апреля россияне совершили авианалет на Херсонскую область четырьмя самолетами Су-35. Они сбросили 5 управляемых авиабомб весом 500 кг. Повреждены частные жилые дома. К счастью, обошлось без человеческих потерь. Однако вместе с тем враг весь день атакует область из артиллерии – 3 человека ранены, один из них госпитализирован в больницу.