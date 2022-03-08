Сейчас людей, которые находились под завалами, передали медикам. Об этом в ГСЧС сообщили 8 марта.

Обратите внимание Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта: нашли 10 погибших

Оккупанты нанесли авиаудар поздно вечером 7 марта.

Были спасены, в том числе из-под завалов, 6 человек, которые переданы медработникам,

– говорится в сообщении.

В результате обстрелов загорелся газораспределительный пункт. Спасателям удалось потушить пожар.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!