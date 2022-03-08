Наразі людей, які перебували під завалами, передали медикам. Про це в ДСНС повідомили 8 березня.
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Окупанти завдали авіаудар пізно ввечері 7 березня.
Було врятовано, у тому числі з-під завалів, 6 людей, яких передано медпрацівникам,
– мовиться в повідомленні.
У результаті обстрілів загорівся газорозподільчий пункт. Рятувальникам вдалося загасити пожежу.
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