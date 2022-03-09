Полиция опубликовала фотографии и видео с места авиаудара по больнице и роддому, где находились мамы с детьми. Здание почти полностью разрушено – остались стоять только стены. Число погибших и пострадавших устанавливается.
Подробнее Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе
Еще один удар пришелся поблизости в центре города. Есть ли там погибшие и раненые пока неизвестно.
Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН.
Предварительная квалификация – статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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