Поліція опублікувала фотографії та відео з місця авіаудару по лікарні та пологовому будинку, де перебували мами з дітьми. Будівля майже повністю зруйнована – залишилися стояти лише стіни. Кількість загиблих і постраждалих встановлюється.

Детальніше Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Ще один удар прийшовся поблизу у центрі міста. Чи є там загиблі та поранені – поки невідомо.

Поліцейські документують наслідки бомбардування. Вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду ООН.

Попередня кваліфікація – стаття 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

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