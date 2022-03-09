В МВД Украины сейчас проверяют эту информацию. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Сейчас эта информация проверяется. На данный момент я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту историю. Не дай Бог, чтобы это было правдой. Однако пока я не могу ничего сказать", – сказал Денисенко.

Об обстреле роддома сообщил экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его информации, погибло много женщин.

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