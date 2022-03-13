Российские оккупанты продолжают наступление в направлении Николаева. Их мишенями становятся не военные объекты, а гражданское население и инфраструктура.

К теме Люди прятались в подвале, – Ким об ужасной бомбардировке и разрушении школы на Николаевщине

Атака на школу

Вражеская авиация сбросила бомбу на школу в селе Зеленый Гай Николаевской области. Ранее сообщалось о 2 погибших и 2 раненых.

К сожалению, в ходе работы спасателей были обнаружены новые пострадавшие. Как сообщили в МВД, из-за бомбардировки школы погибли 4 человека, 3 получили ранения.

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