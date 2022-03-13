Російські окупанти продовжують наступ у напрямку Миколаєва. Їхніми мішенями стають не військові об'єкти, а цивільне населення та інфраструктура.

До теми Люди ховались у підвалі, – Кім про жахливе бомбардування й руйнування школи на Миколаївщині

Атака на школу

Ворожа авіація скинула бомбу на школу у селі Зелений Гай на Миколаївщині. Раніше повідомлялося про 2 загиблих та 2 поранених.

На жаль, у ході роботи рятувальників було виявлено нових постраждалих. Як повідомили у МВС, через бомбардування школи загинуло 4 людини, 3 отримали поранення.

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