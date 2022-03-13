Відповідну інформацію Віталій Кім оприлюднив у вечірньому відео 13 березня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія веде проти України.

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Під час атаки на школу на Миколаївщині люди були в підвалі

Виродки бомбу з літака просто кинули на школу. Люди ховались у підвалі,

– заявив Кім.

Посадовець пояснив, що є загиблі, ще деяких людей витягують рятувальники. Віталій Кім розповів, що складається враження нібито спеціально гатили у школу.

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