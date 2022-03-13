Поки невідомо, чи є постраждалі від обстрілу заводу.

До теми Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, – Генштаб озвучив головні цілі ворога

Руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід. Через це припинено подачу опалення до Авдіївки.

Окрім того, як наголосили в Офісі генпрокурора, там розпочали 8 кримінальних проваджень через загибель мирних жителів та руйнування об’єктів інфраструктури на Донеччині.

Кримінальні порушення РФ протягом 13 березня:

Під час чергових масованих обстрілів міста Маріуполя станом на 13 березня загинуло 8 мирних мешканців , серед яких 2 дітей. Також 3 особи зазнали поранень. Пошкоджено житлові будівлі на проспекті Будівельників.

, серед яких 2 дітей. Також 3 особи зазнали поранень. Пошкоджено житлові будівлі на проспекті Будівельників. 13 березня на ділянці автошляху між населеними пунктами Новодружківка та Рубіжне Луганської області ворожі війська обстріляли цивільне авто, в якому їхали мати з неповнолітньою дитиною. Обох з осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Під вогнем окупантів протягом дня також перебували міста Авдіївка, Мар’їнка, Слов’янськ.

Додамо, що через обстріли російської армії у Луганській області 13 березня горіли десятки житлових квартир. Йдеться зокрема про Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна. Деталі – читайте у статті.

Важливо – Росіяни намагаються досягти бодай чогось, – Маляр: