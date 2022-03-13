Як повідомляє Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, тут палають десятки будинків, є постраждалі. При цьому точна кількість жертв не встановлена, оскільки рятувальники продовжують роботи.
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Що відомо про обстріли Луганщини
Через обстріли російської армії у Сєвєродонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор
Гайдай повідомляє, що у Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід. У Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.
Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.
Як виглядає Луганщина після обстрілів / Фото телеграм-канал Сергій Гайдай
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