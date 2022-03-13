За даними українських військових, противник особливо агресивно атакує Маріуполь та Волноваху. Але не має помітних успіхів у цих намаганнях.
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Зведення Генштабу ЗСУ: ситуація на Донецькому та Таврійському напрямках
У зведення за 12 березня мовиться, що на Донецькому та Таврійському напрямках противник не зупиняв штурмові дії та вогневі нальоти. Зокрема й не полишав спроб штурму Маріуполя.
Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя,
– застерегли у Генштабі.
Також там додали, що ворог має незначний успіх у Волновасі – окупантам вдалося захопити східні околиці міста.
- На Кривий Ріг росіяни також хотіли б рушити, але не можуть.
- Поки шукають слабкі місця в українській обороні та вводять резерви зі складу своїх десантних військ.
А проте ЗСУ надійно тримають стрій та всі оборонні рубежі.
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