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      Авиаудар коалиции в Йемене уничтожил местную тюрьму: погибли более 100 человек

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      По меньшей мере 100 человек погибли и десятки были ранены в Йемене в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по военному объекту в йеменской провинции Дамар.

      Пресс-служба "Красного Креста", сообщила, что коалиция нанесла ряд авиаударов по центру содержания заключенных.

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      Отмечается, что в следственном изоляторе находилось около 170 человек. Глава делегации "Красного Креста" в Йемене Франц Раухенштейн предположил, что число погибших может возрасти.

      Не менее 40 пострадавшим оказывается медицинская помощь после авиаудара. Точное количество погибших и пострадавших пока установить не удалось.

      Авіаудар в Ємені
      Члены "Красного Креста" разбирают завалы после взрыва / Фото ICRC

      Об ударе с воздуха в провинции Дамар 1 сентября также сообщил телеканал Al Arabiya.

      В то же время Коалиция под руководством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву".

      Авіаудар в Ємені
      В результате взрыва погибли по меньшей мере 100 человек / Фото ICRC

      Что происходит в Йемене?Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже пять лет. Гражданская война идет между повстанцами-хусит с шиитского движения "Ансар Алла", которые захватили столицу Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена, которые получают поддержку от Саудовской Аравии и ОАЭ.

      За вооруженного конфликта около трех миллионов жителей Йемена стали вынужденными переселенцами. В результате боевых действий Йемен переживает самый серьезный в мире гуманитарный кризис. Фактически, миллионы йеменцев уже длительное время находятся под угрозой голодной смерти.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Йемен Саудовская Аравия
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