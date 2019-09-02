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      Авіаудар коаліції в Ємені знищив місцеву в'язницю: загинуло понад 100 людей

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше 100 людей загинули і десятки були поранені в Ємені внаслідок авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по військовому об'єкті в єменській провінції Дамар.

      Прес-служба "Червоного Хреста", повідомила, що коаліція нанесла низку авіаударів по центру утримання ув'язнених.

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      Зазначається, що в слідчому ізоляторі перебувало близько 170 осіб. Глава делегації "Червоного Хреста" в Ємені Франц Раухенштейн припустив, що число загиблих може зрости.

      Щонайменше 40 постраждалим надається медична допомога після авіаудару. Точна кількість загиблих і постраждалих поки встановити не вдалося.

      Авіаудар в Ємені
      Члени "Червоного Хреста" розбирають завали після вибуху / Фото ICRC

      Про удар з повітря по військовому об'єкті в провінції Дамар 1 вересня також повідомив телеканал Al Arabiya.

      Водночас Коаліція під проводом Саудівської Аравії, зі свого боку, заявляє, що удари були здійснені по військовому об'єкту руху Хуті в Дамарі, який використовувався як склад безпілотних апаратів та ракет, і що ці удари "відповідають міжнародному гуманітарному праву".

      Авіаудар в Ємені
      Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 100 людей / Фото ICRC

      Що відбувається в Ємені?Збройний конфлікт у Ємені триває вже п'ять років. Громадянська війна йде між повстанцями-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану і більшу частину північних районів країни, та урядовими військами Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та ОАЕ.

      Через збройний конфлікт близько три мільйони жителів Ємену стали вимушеними переселенцями. Унаслідок бойових дій Ємен переживає найсерйознішу у світі гуманітарну кризу. Фактично, мільйони єменців вже тривалий час перебувають під загрозою голодної смерті.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Саудівська Аравія Ємен
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