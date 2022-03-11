По стадиону враг нанес сразу 2 авиаудара. Произошло это после полуночи 11 марта.

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Под завалами до сих пор находятся люди

В Черниговской областной прокуратуре говорят, что под завалами до сих пор остаются 3 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

Враг разрушил также библиотеку

Отметим, враг также полностью разрушил помещение черниговской библиотеки. Местные напомнили, что нацисты тоже воевали с книгами.

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