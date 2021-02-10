"Зацените этого монстра": в Австралии гигантский крокодил позавтракал двумя акулами – видео
В Австралии 4-метровый гребнистый крокодил вышел из океана на берег и съел двух акул, которых поймали местные рыбаки – Ивонна и Тони Палмер. Рептилия неспешно полакомилась рыбинами и вернулась обратно в воду.
Источник:7 News
Пара влюбленных сняла жестокую охоту на камеру и обнародовала видео в интернете. В сети ролик очень быстро стал "вирусным".
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Святые шлепанцы, зацените этого монстра. Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела в своей жизни! Какое утро!
- не сдерживала эмоций миссис Палмер.
Инцидент произошел 7 февраля около города Кардуэлл на севере австралийского штата Квинсленд.
В Австралии крокодил съел двух акул: смотрите видео
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