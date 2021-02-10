В Австралии 4-метровый гребнистый крокодил вышел из океана на берег и съел двух акул, которых поймали местные рыбаки – Ивонна и Тони Палмер. Рептилия неспешно полакомилась рыбинами и вернулась обратно в воду.

Пара влюбленных сняла жестокую охоту на камеру и обнародовала видео в интернете. В сети ролик очень быстро стал "вирусным".

Читайте также В Австралии коала спровоцировала ДТП с участием 6 автомобилей: фото

Святые шлепанцы, зацените этого монстра. Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела в своей жизни! Какое утро!

- не сдерживала эмоций миссис Палмер.

Инцидент произошел 7 февраля около города Кардуэлл на севере австралийского штата Квинсленд.

Обратите внимание! Гребенчатые крокодилы являются не только крупнейшими крокодилами, но и крупнейшими наземными или прибрежными хищниками. Самцы этого вида могут достигать длины в 7 метров при массе примерно до 2 тонн.

В Австралии крокодил съел двух акул: смотрите видео