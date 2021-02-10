В Австралії 4-метровий гребінчастий крокодил вийшов з океану на берег і з'їв двох акул, яких спіймали місцеві рибалки – Івонна і Тоні Палмер. Рептилія некваплячись поласувала рибинами та повернулась назад у воду.

Пара закоханих зняла жорстоке полювання на камеру та оприлюднила відео в інтернеті. У мережі ролик дуже швидко став "вірусним".

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Святі шльопанці, зацініть цього монстра. Це найбільший крокодил, якого я коли-небудь бачила у своєму житті! Який ранок!

– не стримувала емоцій місис Палмер.

Інцидент стався 7 лютого близько міста Кардуелл на півночі австралійського штату Квінсленд.

Зверніть увагу! Гребінчасті крокодили є не лише найбільшими крокодилами, а й найбільшими наземними або прибережними хижаками. Самці цього виду можуть досягати довжини у 7 метрів при масі приблизно до 2 тонн.

В Австралії крокодил з'їв двох акул: дивіться відео