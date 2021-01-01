Слова национального гимна Австралии изменили из уважения к истории населения. С 1 января в тексте гимна Advance Australia Fair уже нет слов "молодые и свободные" – строку изменили.

Что изменили в гимне

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в гимне изменилась только 1 строка. Слова "мы молодые и свободные" заменят на "мы единые и свободные", сообщает BBC.

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Моррисон надеется, что такое изменение создаст "дух единства".

"Наша национальная история основана на более чем 300 национальных этнических и языковых группах, и мы являемся самой успешной мультикультурной нацией на земле", – сказал Моррисон.

Что этому предшествовало

Дело в том, что Австралию начали населять люди еще десятки тысяч лет до того, как туда заехали европейцы.

Власть страны решила, что приложит большие усилия, чтобы коренные народы признавали в культурных и политических событиях значительно больше.