Уже не "молодые и свободные": в Австралии изменили текст национального гимна – причина
Слова национального гимна Австралии изменили из уважения к истории населения. С 1 января в тексте гимна Advance Australia Fair уже нет слов "молодые и свободные" – строку изменили.
Что изменили в гимне
По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в гимне изменилась только 1 строка. Слова "мы молодые и свободные" заменят на "мы единые и свободные", сообщает BBC.
Интересно Санта в шортах, питоны и коалы на елке: как празднуют Рождество в Австралии – фото
Моррисон надеется, что такое изменение создаст "дух единства".
"Наша национальная история основана на более чем 300 национальных этнических и языковых группах, и мы являемся самой успешной мультикультурной нацией на земле", – сказал Моррисон.
Что этому предшествовало
Дело в том, что Австралию начали населять люди еще десятки тысяч лет до того, как туда заехали европейцы.
Власть страны решила, что приложит большие усилия, чтобы коренные народы признавали в культурных и политических событиях значительно больше.
Поделиться новостью