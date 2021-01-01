Вже не "молоді і вільні": в Австралії змінили текст національного гімну – причина
Слова національного гімну Австралії змінили з поваги до історії населення. З 1 січня у тексті гімну Advance Australia Fair вже немає слів "молоді і вільні" – рядок змінили.
Що змінили у гімні
За словами прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, у гімні змінився лише 1 рядок. Слова "ми молоді та вільні" замінять на "ми єдині та вільні", повідомляє BBC.
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Моррісон сподівається, що така зміна створить "дух єдності".
"Наша національна історія заснована на більш ніж 300 національних етнічних і мовних групах, і ми є найуспішнішою мультикультурною нацією на землі", – сказав Моррісон.
Що цьому передувало
Річ у тім, що Австралію почали населяти люди ще десятки тисяч років перед тим, як туди заїхали європейці.
Влада країни вирішила, що докладатиме великих зусиль, аби корінні народи визнавали в культурних і політичних подіях значно більше.
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