В течение 18 дней 58-летнего Роберта Вебера не могли найти. Он заблудился в кустарниковом лесу.

Несмотря на то, что его искала полиция австралийского штата Квинсленд, все же мужчину нашел местный депутат Тони Перет. Об этом сообщили на сайте правоохранительных органов.

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Как мужчина потерялся

Последний раз Роберта Вебера видели еще 6 января. Тогда он с собакой уехал из отеля в городе Килкиман. Его автомобиль застрял на незнакомой территории.

Мужчина вместе с животным пробыл в транспортном средстве 3 дня. После того как запасы воды кончились, отправился пешком, но заблудился.

Кто и где нашел Вебера

Полиция Австралии активно пыталась найти Вебера, но 13 января поиски прекратили. Несмотря на это, мужчину все же нашел депутат возле дамбы. Она служила для него источником питьевой воды, а питался он грибами.

Он сидел под деревом неподалеку от дамбы и махал нам рукой. Наверное, видел, что здесь неподалеку пролетал вертолет, поэтому знал, что его ищут. Нам повезло, что утром он был именно там и что нам удалось его найти,

– отметил Перет.

В каком состоянии мужчина

Сейчас мужчина находится в больнице. Его состояние здоровья удовлетворительное. В то же время собаку, которая сопровождала Вебера, найти не удалось.

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