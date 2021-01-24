Упродовж 18 днів 58-річного Роберта Вебера не могли знайти. Він заблукав у чагарниковому лісі.

Попри те, що його шукала поліція австралійського штату Квінсленд, все ж чоловіка знайшов місцевий депутат Тоні Перет. Про це повідомили на сайті правоохоронних органів.

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Як чоловік загубився

Востаннє Роберта Вебера бачили ще 6 січня. Тоді він із собакою поїхав із готелю у місті Кілкіман. Його автомобіль застряг на незнайомій території.

Чоловік разом із твариною пробув у транспортному засобі 3 дні. Після того, як запаси води скінчилися, вирушив пішки, але заблукав.

Хто і де знайшов Вебера

Поліція Австралії активно намагалась знайти Вебера, але 13 січня пошуки припинили. Попри це, чоловіка все ж знайшов депутат біля дамби. Вона слугувала для нього джерелом питної води, а харчувався він грибами.

Він сидів під деревом неподалік від дамби й махав нам рукою. Певно, бачив, що тут неподалік пролітав гвинтокрил, тож знав, що його шукають. Нам пощастило, що вранці він був саме там і що нам вдалося його знайти,

– зазначив Перет.

В якому стані чоловік

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Його стан здоров'я задовільний. Водночас собаку, який супроводжував Вебера, знайти не вдалось.

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