Вероятнее всего Австралия не откроет своих границ до конца 2021 года. Этого не случится даже, если проведут вакцинацию большой части населения страны.

Австралия будет в дальнейшем закрытой

Границы Австралии останутся закрытыми для нерезидентов страны. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Брендан Мерфи, сообщает Xinhuanet.

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Я думаю, что большую часть этого года мы пройдем с существенными пограничными ограничениями. Даже если у нас будет вакцинирована большая часть населения, мы не знаем, остановит ли это передачу вируса. Вполне вероятно, что карантин будет продолжаться в течение некоторого времени,

– резюмировал министр.

Обратите внимание! Границы Австралии закрыты для неграждан и нерезидентов с 20 марта 2020 года. Австралийцам запрещено выезжать за пределы страны с 25 марта.

Какова ситуация с коронавирусом

В Австралии с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 28 708 подтвержденных случаев COVID-19. Из-за болезни в стране умерли 909 человек.