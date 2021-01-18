Найімовірніше Австралія не відкриє своїх кордонів до кінця 2021 року. Цього не трапиться навіть, якщо проведуть вакцинацію великої частини населення країни.

Австралія буде надалі закритою

Кордони Австралії залишаться закритими для нерезидентів країни. Про це заявив глава міністерства охорони здоров'я Брендан Мерфі, повідомляє Xinhuanet.

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Я думаю, що більшу частину цього року ми пройдемо з істотними прикордонними обмеженнями. Навіть якщо у нас буде вакцинована велика частина населення, ми не знаємо, чи це зупинить передачу вірусу. Цілком ймовірно, що карантин буде тривати протягом деякого часу,

– резюмував міністр.

Зверніть увагу! Кордони Австралії закриті для негромадян та нерезидентів з 20 березня 2020 року. Австралійцям заборонено виїжджати за межі країни з 25 березня.

Яка ситуація з коронавірусом

В Австралії від початку пандемії коронавірусу було зареєстровано 28 708 підтверджених випадків COVID-19. Через хворобу в країні померли 909 людей.