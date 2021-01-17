У Фінляндії можуть посилити прикордонні обмеження: деталі
У Фінляндії поширення коронавірусу вдасться зупинити за допомогою вакцинації населення і посиленням обмежень. Для цього потрібно скоротити пасажирське сполучення і водночас поширити тестування на всі пункти перетину кордону.
Так вважає прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Про це повідомляє видання Yle.
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Уряд працює над реалізацією цього плану
За словами Марін, проводити тестування на коронавірус необхідно не лише в аеропортах, а й на поромних сполученнях і сухопутних кордонах. У муніципалітетах вже докладають всіх зусиль для здійснення вакцинації і карантинних обмежень.
Уряд розгляне також інші можливі обмеження, які готуються в міністерствах у співпраці з відомством охорони здоров'я і соціального розвитку,
– додала прем'єрка.
Щоб звести до мінімуму шкоду від пандемії, зазначила Марін, паралельно з вакцинацією потрібно дотримуватися інструкцій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії. Так діяти треба щонайменше до кінця весни.
Коронавірус у Фінляндії
Від початку пандемії коронавірусу в країні зареєстровано 40 101 випадок зараження. За цей час одужали 31 тисяча людей, померли – 618 осіб.
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