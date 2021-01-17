У Фінляндії поширення коронавірусу вдасться зупинити за допомогою вакцинації населення і посиленням обмежень. Для цього потрібно скоротити пасажирське сполучення і водночас поширити тестування на всі пункти перетину кордону.

Так вважає прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Про це повідомляє видання Yle.

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Уряд працює над реалізацією цього плану

За словами Марін, проводити тестування на коронавірус необхідно не лише в аеропортах, а й на поромних сполученнях і сухопутних кордонах. У муніципалітетах вже докладають всіх зусиль для здійснення вакцинації і карантинних обмежень.

Уряд розгляне також інші можливі обмеження, які готуються в міністерствах у співпраці з відомством охорони здоров'я і соціального розвитку,

– додала прем'єрка.

Щоб звести до мінімуму шкоду від пандемії, зазначила Марін, паралельно з вакцинацією потрібно дотримуватися інструкцій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії. Так діяти треба щонайменше до кінця весни.

Зверніть увагу! З наступного тижня компанія Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусної інфекції по всій Європі. Вона хоче спершу модернізувати свої виробничі потужності.

Коронавірус у Фінляндії

Від початку пандемії коронавірусу в країні зареєстровано 40 101 випадок зараження. За цей час одужали 31 тисяча людей, померли – 618 осіб.