В Финляндии распространение коронавируса удастся остановить с помощью вакцинации населения и ужесточением ограничений. Для этого нужно сократить пассажирское сообщение и одновременно распространить тестирование на все пункты пересечения границы.

Так считает премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об этом сообщает издание Yle.

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Правительство работает над реализацией этого плана

По словам Марин, проводить тестирование на коронавирус необходимо не только в аэропортах, но и на паромных сообщениях и сухопутных границах. В муниципалитетах уже прилагают все усилия для осуществления вакцинации и карантинных ограничений.

Правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые готовятся в министерствах в сотрудничестве с ведомством здравоохранения и социального развития,

– добавила премьер.

Чтобы свести к минимуму вред от пандемии, отметила Марин, параллельно с вакцинацией нужно придерживаться инструкций, направленных на предотвращение распространения эпидемии. Так действовать надо по меньшей мере до конца весны.

Обратите внимание! Со следующей недели компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавирусной инфекции по всей Европе. Она хочет сначала модернизировать свои производственные мощности.

Коронавирус в Финляндии

С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрирован 40 101 случай заражения. За это время выздоровели 31 тысяча человек, умерли – 618 человек.