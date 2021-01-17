В Финляндии могут ужесточить пограничные ограничения: детали
В Финляндии распространение коронавируса удастся остановить с помощью вакцинации населения и ужесточением ограничений. Для этого нужно сократить пассажирское сообщение и одновременно распространить тестирование на все пункты пересечения границы.
Так считает премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об этом сообщает издание Yle.
Кстати Вакцину для защиты животных от COVID-19 разрабатывают в Финляндии
Правительство работает над реализацией этого плана
По словам Марин, проводить тестирование на коронавирус необходимо не только в аэропортах, но и на паромных сообщениях и сухопутных границах. В муниципалитетах уже прилагают все усилия для осуществления вакцинации и карантинных ограничений.
Правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые готовятся в министерствах в сотрудничестве с ведомством здравоохранения и социального развития,
– добавила премьер.
Чтобы свести к минимуму вред от пандемии, отметила Марин, параллельно с вакцинацией нужно придерживаться инструкций, направленных на предотвращение распространения эпидемии. Так действовать надо по меньшей мере до конца весны.
Коронавирус в Финляндии
С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрирован 40 101 случай заражения. За это время выздоровели 31 тысяча человек, умерли – 618 человек.
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