Масштабные наводнения недавно накрыли Австралию. Вода смыла большое количество пауков и змей. Теперь в поисках возвышений пауки направляются к жилищам людей. Видео не для слабонервных обнародовали в сети.

Житель Нового Южного Уэльса Мэтт Ловенфосс вышел во двор собственного дома. Перед его глазами предстал большой коричневый ковер, который двигался.

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Пауки бегут в поисках возвышения

Мэтт присмотрелся и увидел, что это нашествие пауков, направляющихся в его жилище. Они убегали от воды, поднимавшейся в ручье Кинчела.

Это безумие. Все пауки ползли к дому, к заборам и к тому, до чего они могли добраться,

– прокомментировал увиденное Мэтт.

Австралиец отметил, что пауки – это еще не самое страшное. Ведь из-за подъема воды на деревья и возвышения будут залезать змеи, а их здесь немало.

Австралийцу пауки залезли в гараж

Источник: The Guardian

Жительница Максвилла Мелани Уильямс также была шокирована, что стену ее дома облепили пауки. Женщина говорит, что и раньше видела пауков, однако, конечно не в таком количестве. "Потешил" Мелани ее сосед, который отметил, что у него тоже незваные гости – однако уже не снаружи, а внутри гаража.

Доктор Лиззи Лов, специалист по арахнологии, говорит, что это не феномен. Однако такое большое количество пауков обусловлено периодом года. По словам Лов, это – наземные пауки. Также она посоветовала людям, даже если они испуганы, не уничтожать созданий. Пауки должны исчезнуть сразу, как сойдет вода.

Смотрите видео нашествия пауков / Видео из СМИ и твитера

Обратите внимание! От наводнения больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. Эвакуацию проводили в нескольких городах. Под угрозой был и Сидней. За это время спасатели получили более 23 тысяч вызовов с просьбой о помощи.



Источник: Republic world