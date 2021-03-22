В Австралии продолжают бушевать мощные осадки и наводнения. В Новом Южном Уэльсе уже пришлось эвакуировать около 18 тысяч человек.

Премьер-министр Скотт Моррисон предложил денежную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

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Почему возникли такие сильные наводнения

В Австралии в течение нескольких дней продолжаются проливные дожди. Они вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея. Кстати, власти заявили, что такие ливни бывают один раз в 50 лет. Они могут не прекращаться всю неделю, поэтому людей призывали быть особенно осторожными.

Спасатели уже провели не менее 500 операций.

Эвакуация людей

Несмотря на то, что 18 тысяч человек уже покинули свои дома, могут эвакуировать еще 20 тысяч австралийцев. В сети обнародовали видео, как спасатели освобождали семью из "ловушки" наводнения. Детей забирали на лодках.

Обратите внимание! Стихия сметает чуть ли не все на своем пути. Уже разрушены немало дорог и более 100 жилых домов.