Из-за сильных наводнений из Сиднея эвакуируют людей: фото, видео
В Австралии сильные осадки вызвали мощные наводнения. В некоторых регионах Сиднея власти объявили о состоянии стихийного бедствия, и приказали части населения эвакуироваться из города.
Источник:BBC
В частности, уехать должны люди, проживающие в низинных районах города. Ведь находятся в наибольшей зоне риска.
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Как сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, часть северного побережья страдает от события, которое случается раз в 100 лет.
Власть в Сиднее ожидает, что в городе выпадет до 100 миллиметров дождя, а в некоторых районах – до 300 миллиметров.
По информации CNN, некоторые семьи вынуждены были эвакуироваться в ночь на 21 марта, ведь вода в реках поднялась до опасного уровня.
Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, еще около 4 тысячам местных жителей придется покинуть город в воскресенье, 21 марта.
Она призвала людей держаться подальше от дорог, которые пока остаются перекрытыми в некоторых частях города, а также оставаться работать дома. Кроме этого, в некоторых частях Сиднея закроют школы.
Что известно о мощных наводнениях в Австралии
- Восточное побережье Австралии из-за сильных осадков накрыло мощное наводнение. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс.
- 20 марта река Варрагамба в Сиднее начала разливаться впервые за последние годы. Это значительно ухудшило ситуацию в столице Австралии.
- Вследствие непогоды в некоторых регионах уже повреждено более 100 жилых домов, разрушены дороги.
- По прогнозам синоптиков, ливень и сильный ветер не прекратятся до конца следующей недели.
Австралия страдает от сильных наводнений / Фото Getty images, EPA
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