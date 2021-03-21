В Австралии сильные осадки вызвали мощные наводнения. В некоторых регионах Сиднея власти объявили о состоянии стихийного бедствия, и приказали части населения эвакуироваться из города.

В частности, уехать должны люди, проживающие в низинных районах города. Ведь находятся в наибольшей зоне риска.

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Как сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, часть северного побережья страдает от события, которое случается раз в 100 лет.

Власть в Сиднее ожидает, что в городе выпадет до 100 миллиметров дождя, а в некоторых районах – до 300 миллиметров.

По информации CNN, некоторые семьи вынуждены были эвакуироваться в ночь на 21 марта, ведь вода в реках поднялась до опасного уровня.

Major flooding impacting Mount Tamborine on the Gold Coast Paul Austin | @10NewsFirst @10NewsFirstQLD pic.twitter.com/hx7O4L7Cyx — Johnpaul Gonzo (@JohnpaulGonzo) March 21, 2021

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, еще около 4 тысячам местных жителей придется покинуть город в воскресенье, 21 марта.

Она призвала людей держаться подальше от дорог, которые пока остаются перекрытыми в некоторых частях города, а также оставаться работать дома. Кроме этого, в некоторых частях Сиднея закроют школы.

Что известно о мощных наводнениях в Австралии

Восточное побережье Австралии из-за сильных осадков накрыло мощное наводнение. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс.

20 марта река Варрагамба в Сиднее начала разливаться впервые за последние годы. Это значительно ухудшило ситуацию в столице Австралии.

Вследствие непогоды в некоторых регионах уже повреждено более 100 жилых домов, разрушены дороги.

По прогнозам синоптиков, ливень и сильный ветер не прекратятся до конца следующей недели.

Австралия страдает от сильных наводнений / Фото Getty images, EPA