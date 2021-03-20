Восточное побережье Австралии из-за сильных осадков накрыло мощное наводнение. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. Здесь затопило автодороги, вода добралась до домов.

В Новом Южном Уэльсе зафиксировали рекордные осадки. Синоптики не радуют местных жителей прогнозами: говорят, дождливо будет в течение всех выходных.

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Дамбы на реках – под угрозой прорыва

Добавляют проблем и мощные порывы ветра, которые достигают 70 километров в час. Реки переполнены, предупреждения о разливе – на более чем 20 водоемах. Дамбы под угрозой прорыва.

Местные власти из-за угрожающей ситуации призывают людей оставаться дома. В некоторых населенных пунктах уже объявили об эвакуации. Люди используют байдарки для того, чтобы передвигаться по улицам.

Непогода добралась и до Сиднея

Наводнение угрожает и крупнейшему городу Австралии – Сиднею, тут наобещали сразу 150 миллиметров осадков 20 марта.

В Сиднее мы наблюдали мощные осадки в течение последних нескольких дней. Жителям города очень важно быть внимательными, пересмотреть свои планы,

– сказала синоптик Агата Имельская.

Метеорологи прогнозируют, что условия должны облегчиться в воскресенье, 21 марта, прежде чем дождь переместится вглубь страны.

Смотрите фото из Австралии / Фото 9 News:

Смотрите видео с наводнениями в Австралии:

A deluge is sweeping Australia's East Coast with heavy rain striking parts of New South Wales and Queensland. The downpour has put emergency services on high alert, sparking warnings to cancel non-essential travel in regions on flood watch. #9Today pic.twitter.com/boam2OCU8j — The Today Show (@TheTodayShow) March 18, 2021