По пояс – в воде: Австралию накрыло мощное наводнение, – фото, видео
Восточное побережье Австралии из-за сильных осадков накрыло мощное наводнение. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. Здесь затопило автодороги, вода добралась до домов.
Источник:9 News
В Новом Южном Уэльсе зафиксировали рекордные осадки. Синоптики не радуют местных жителей прогнозами: говорят, дождливо будет в течение всех выходных.
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Дамбы на реках – под угрозой прорыва
Добавляют проблем и мощные порывы ветра, которые достигают 70 километров в час. Реки переполнены, предупреждения о разливе – на более чем 20 водоемах. Дамбы под угрозой прорыва.
Местные власти из-за угрожающей ситуации призывают людей оставаться дома. В некоторых населенных пунктах уже объявили об эвакуации. Люди используют байдарки для того, чтобы передвигаться по улицам.
Непогода добралась и до Сиднея
Наводнение угрожает и крупнейшему городу Австралии – Сиднею, тут наобещали сразу 150 миллиметров осадков 20 марта.
В Сиднее мы наблюдали мощные осадки в течение последних нескольких дней. Жителям города очень важно быть внимательными, пересмотреть свои планы,
– сказала синоптик Агата Имельская.
Метеорологи прогнозируют, что условия должны облегчиться в воскресенье, 21 марта, прежде чем дождь переместится вглубь страны.
Смотрите фото из Австралии / Фото 9 News:
Смотрите видео с наводнениями в Австралии:
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