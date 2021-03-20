Східне узбережжя Австралії через сильні опади накрила потужна повінь. Найбільше постраждав штат Новий Південний Уельс. Тут затопило автошляхи, вода дісталась будинків.

У Новому Південному Уельсі зафіксували рекордні опади. Синоптики не тішать місцевих жителів прогнозами: кажуть, дощитиме протягом усіх вихідних.

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Дамби на річках – під загрозою прориву

Додають проблем і потужні пориви вітру, які сягають 70 кілометрів на годину. Річки переповнені, попередження про розлив – на більше ніж 20 водоймах. Дамби – під загрозою прориву.

Місцева влада через загрозливу ситуацію закликає людей залишатись вдома. У деяких населених пунктах вже оголосили про евакуацію. Люди використовують байдарки для того, аби пересуватись вулицями.

Негода дісталась і до Сіднея

Повінь загрожує і найбільшому місту Австралії – Сіднею, тут наобіцяли одразу 150 міліметрів опадів 20 березня.

У Сіднеї ми спостерігали потужні опади протягом останніх кількох днів. Жителям міста дуже важливо бути уважними, переглянути свої плани", – сказала синоптикиня Агата Імельська.

Метеорологи прогнозують, що Умови повинні полегшитись у неділю, 21 березня, перш ніж дощ переміститься углиб країни.

Дивіться фото з Австралії / Фото 9 News:

Дивіться відео з повенями в Австралії:

A deluge is sweeping Australia's East Coast with heavy rain striking parts of New South Wales and Queensland. The downpour has put emergency services on high alert, sparking warnings to cancel non-essential travel in regions on flood watch. #9Today pic.twitter.com/boam2OCU8j — The Today Show (@TheTodayShow) March 18, 2021