Біля столиці Ісландії почалося виверження вулкану, який "спав" 6 000 років: фото, відео
В Ісландії, неподалік Рейк'явіка почалося виверження вулкану. Фаградалсф'яль, розташований на півострові Рейк'янес, не був активним останні 6 000 років.
Джерело:АР
Виверження ввечері 19 березня підтвердило відео з вебкамер та супутникові знімки.
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В Ісландії – виверження вулкану
Виверження вулкану Фаградалсф'яль утворило тріщину довжиною приблизно 500 – 700 метрів. Лава розтеклася в межах 1 кілометра,
– повідомили в геологічній службі.
У зв'язку з виверженням вулкану код авіації для Рейк'янес був підвищений до червоного. Жителів Ісландії попередили про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.
Однак департамент з питань надзвичайних ситуацій заявив, що не планує евакуації, оскільки вулкан розташований у віддаленій долині, приблизно за 2,5 кілометра від найближчої дороги.
Нагадаємо, впродовж останніх 3 тижнів поблизу вулкану зафіксували 50 тисяч землетрусів.
Що відомо про вулкан Фаградалсф'яль?Розташований на відстані 32 кілометрів від Рейк’явіка на півострові Рейк'янес. Вулкан не був активним останні 6 000 років. Вулканічне виверження на півострові стало першим за 781 рік.
Виверження вулкану в Ісландії: дивіться відео
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