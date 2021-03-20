Возле столицы Исландии началось извержение вулкана, который "спал" 6 000 лет: фото, видео
В Исландии, недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана. Фаградалсфьяль, расположенный на полуострове Рейкьянес, не был активным последние 6 000 лет.
Источник:АР
Извержение вечером 19 марта подтвердило видео с вебкамер и спутниковые снимки.
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В Исландии – извержение вулкана
Извержение вулкана Фаградалсфьяль образовало трещину длиной примерно 500-700 метров. Лава растеклась в пределах 1 километра,
– сообщили в геологической службе.
В связи с извержением вулкана код авиации для Рейкьянес был повышен до красного. Жителей Исландии предупредили о падении скал, а также об оползнях в результате извержения вулкана.
Однако департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций заявил, что не планирует эвакуации, поскольку вулкан расположен в отдаленной долине, примерно в 2,5 километрах от ближайшей дороги.
Напомним, в течение последних 3 недель вблизи вулкана зафиксировали 50 тысяч землетрясений.
Что известно о вулкане Фаградалсфьяль?Расположен на расстоянии 32 километров от Рейкьявика на полуострове Рейкьянес. Вулкан не был активным последние 6 000 лет. Вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.
Извержение вулкана в Исландии: смотрите видео
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