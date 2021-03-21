В Австралії сильні опади спричинили потужні повені. В деяких регіонах Сіднея влада оголосила про стан стихійного лиха, і наказала частині населення евакуюватися з міста.

Зокрема, поїхати повинні люди, які проживають в низинних районах міста. Адже перебувають в найбільшій зоні ризику.

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Як повідомила прем'єр-міністерка штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян, частину північного узбережжя потерпає від події, яка трапляється раз на 100 років.

Влада в Сіднеї очікує, що в місті випаде до 100 міліметрів дощу, а в деяких районах — до 300 міліметрів.

За інформацією CNN, деякі сім'ї вимушені були евакуюватися в ніч на 21 березня, адже вода в річках піднялась до небезпечного рівня.

Major flooding impacting Mount Tamborine on the Gold Coast Paul Austin | @10NewsFirst @10NewsFirstQLD pic.twitter.com/hx7O4L7Cyx — Johnpaul Gonzo (@JohnpaulGonzo) March 21, 2021

Прем'єр-міністерка штату Новий Південний Уельс відзначила, ще близько 4 тисяч місцевим мешканцям доведеться покинути місто в неділю, 21 березня.

Вона закликала людей триматися якомога далі від доріг, які наразі залишаються перекритими в деяких частинах міста, а також залишатися працювати вдома. Крім цього, в деяких частинах Сіднея закриють школи.

Що відомо про потужні повені в Австралії

Східне узбережжя Австралії через сильні опади накрила потужна повінь. Найбільше постраждав штат Новий Південний Уельс.

20 березня річка Варрагамба в Сіднеї почала розливатися вперше за останні роки. Це значно погіршило ситуацію в столиці Австралії.

Внаслідок негоди в деяких регіонах вже пошкоджено понад 100 житлових будинків, зруйновано дороги.

За прогнозами синоптиків, злива і потужний вітер не припинятимуться до кінця наступного тижня.

Австралія потерпає від сильних повеней / Фото Getty images, EPA