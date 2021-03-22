В Австралії продовжують вирувати потужні опади та повені. У Новому Південному Уельсі вже довелось евакуювати близько 18 тисяч людей.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон запропонував грошову допомогу для тих, хто був змушений покинути свої оселі.

До теми Через сильні повені з Сіднея евакуйовують людей: фото, відео

Чому виникли такі сильні повені

В Австралії протягом кількох днів тривають проливні дощі. Вони викликали розлив річок і гребель навколо Сіднея. До речі, влада заявила, що такі зливи бувають один раз у 50 років. Вони можуть не припинятись весь тиждень, тому людей закликали бути особливо обережними.

Рятувальники вже провели не менше 500 операцій.

Евакуація людей

Попри те, що 18 тисяч людей вже покинули свої домівки, можуть евакуювати ще 20 тисяч австралійців. В мережі оприлюднили відео, як рятувальники визволяли сім'ю з "пастки" повені. Дітей забирали на човнах.

Зверніть увагу! Стихія змітає ледь не все на свому шляху. Вже зруйнувало чимало доріг та понад 100 житлових будинків.