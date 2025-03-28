Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Самолет разбился во время авиашоу в Австралии

По данным полиции, что экстренные службы получили сообщение о том, что пилотажный самолет Pitts Special, потерял управление во время демонстрации и врезался в асфальт, около 17:15 по местному времени.

Пилота и единственного пассажира самолета, мужчину 50 лет, доставили в больницу в Мельбурне с тяжелыми травмами, рассказал представитель скорой помощи.

Авария произошла на значительном расстоянии от зрителей. Поэтому никто из них не пострадал.

Самолет разбился во время авиашоу: смотрите фото и видео

Эндрю Пирс был в толпе, сказал, что это произошло всего в нескольких сотнях метров. По его словам, самолет ударился о землю, когда выходил из петли.

Он не просто нырнул носом, а будто ударился животом. Кабина пилота была цела там, где он находился, но крылья, я не знаю, были ли они отделены от самолета, но они были будто смяты перед самолетом,

– отметил очевидец.

Также отметил, что первыми на место происшествия прибыли пиротехники, которые работали на авиашоу, а затем пожарные аэропорта.

Зритель Джефф Крейн рассказал, что в то время пролетали 4 самолета, 3 из которых были высоко в воздухе. Заметил, что самолет падал и кувыркался по земле, остановился очень неожиданно.

Это было ужасно. Нам сказали, что команда из четырех пилотов – это одна семья,

– отметил зритель.

Остальная эфирная программа дня была немедленно приостановлена. Крейн сказал, что толпа покидала аэродром в мрачном настроении.

Австралийское бюро транспортной безопасности заявило, что будет проводить расследование. Следователи будут изучать имеющиеся данные отслеживания полетов, записи пилотов и технического обслуживания самолетов, а также информацию о погоде. Всех, кто имеет видеозаписи, попросили передать их.

Австралийский международный авиасалон Avalon опубликовал заявление, в котором говорится о том, что он приостановил остальную дневную программу, чтобы позволить следственной группе иметь полный доступ к месту происшествия.

Имя тяжелораненного пилота пока не называют. Издание отметило, что команда Paul Bennet Airshows была популярной визитной карточкой авиашоу. В этом году в ней выступал сын Пола Беннета, 19-летний Джет, который, по словам компании, был самым молодым пилотом высшего пилотажа в Австралии.

Эта команда известна своими строевыми петлями, кувырками и трюками "голова к голове".

Пол Беннет является действующим чемпионом Австралии по высшему пилотажу и действующим чемпионом Австралии по фристайлу. Также имеет многочисленные титулы на уровне штатов.