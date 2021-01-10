В Австралии спасателям организовали фотосессию с животными. На фото они полуобнаженные держат собак, кошек и позируют с кенгуру. Фотографии использовали для благотворительного календаря на 2021год.

Такая идея уже стала традицией в Австралии. В этом году главной темой выбрали заботу о животных, пострадавших в результате пожаров в Австралии, сообщает Firefighters Calendar.

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Для чего создают календарь

Каждый календарь оценили в 13,91 евро. За доставку необходимо заплатить отдельно. Все деньги от продажи отдадут на помощь животным. Речь идет о тех, которые не могут вернуться жить в лес после катастрофы.



Спасатель позирует с кенгуру / Фото Firefighters Calendar



Спасателей фотографировали для календаря / Фото Firefighters Calendar

Когда появилась традиция создавать календари

Еще в 1993 году придумали создавать подобные календари. Тогда деньги направили на финансирование исследований детских ожогов.

Первую денежную помощь отдали детской организации "Children's Hospital Foundation". По состоянию на 2020 год средства от календаря составляют примерно 3,2 миллиона долларов. Их направили различным благотворительным организациям.