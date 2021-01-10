В Австралії рятувальникам організували фотосесію з тваринами. На фото вони напів оголені тримають собак, кішок та позують з кенгуру. Світлини використали для благодійного календаря на 2021 рік.

Така ідея є вже традицією в Австралії. Цього року головною темою обрали турботу про тварин, які постраждали внаслідок пожеж в Австралії, повідомляє Firefighters Calendar.

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Для чого створюють календар

Кожен календар оцінили у 13,91 євро. За доставку необхідно заплатити окремо. Усі гроші від продажу віддадуть на допомогу тваринам. Мовиться про тих, які не можуть повернутися проживати у ліс після катастрофи.



Рятувальник позує з кенгуру / Фото Firefighters Calendar



Рятувальників фотографували для календаря / Фото Firefighters Calendar

Коли з'явилась традиція створювати календарі

Ще у 1993 році придумали створювати подібні календарі. Тоді гроші спрямували на фінансування досліджень дитячих опіків.

Першу грошову допомогу віддали дитячій організації "Children's Hospital Foundation". Станом на 2020 рік кошти від календаря становлять приблизно 3,2 мільйона доларів. Їх направили різним благодійним організаціям.