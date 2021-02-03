Вблизи австралийского города Перт вспыхнули масштабные пожары. Пламя уже уничтожило 71 дом.

Источник: 9 News

Часть населения города уже эвакуировали.

К теме Сколько животных пострадали от масштабных пожаров в Австралии: ужасающая цифра

Детали пожара в Австралии

Огонь сопровождается сильным ветром и приближается к городу. Сейчас уже сгорело 7,3 тысячи гектаров.

В ночь на 2 февраля пожар тушили 200 спасателей. Они пытались не допустить увеличения линии огня.

6 спасателей пострадали во время тушения пожара.

Независимо от того, находитесь ли вы на изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких,

– заявили в департаменте пожарной безопасности.

Из-за пожаров над городом повисла густая туча дыма. Эвакуированные люди провели ночь в специальных центрах. Сейчас таких создали 3.

Дым над городом Перт: видео

Smoke across Perth’s northern suburbs from the Gidgegannup / Wooroloo fire. Ash noticeable in Dianella. @abcperth @abcperth pic.twitter.com/cV1EgilQgi — Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 2, 2021

В Австралии вспыхнули пожары / Фото Getty Images, 9 News

Обратите внимание! По данным Всемирного фонда природы, в течение 2019 – 2020 годов в результате пожаров в Австралии погибло более 3 миллиардов животных.