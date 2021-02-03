В Австралии вновь вспыхнули масштабные пожары: сотни людей эвакуируют – фото, видео
Вблизи австралийского города Перт вспыхнули масштабные пожары. Пламя уже уничтожило 71 дом.
Источник: 9 News
Часть населения города уже эвакуировали.
К теме Сколько животных пострадали от масштабных пожаров в Австралии: ужасающая цифра
Детали пожара в Австралии
- Огонь сопровождается сильным ветром и приближается к городу. Сейчас уже сгорело 7,3 тысячи гектаров.
- В ночь на 2 февраля пожар тушили 200 спасателей. Они пытались не допустить увеличения линии огня.
- 6 спасателей пострадали во время тушения пожара.
Независимо от того, находитесь ли вы на изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких,
– заявили в департаменте пожарной безопасности.
Из-за пожаров над городом повисла густая туча дыма. Эвакуированные люди провели ночь в специальных центрах. Сейчас таких создали 3.
Дым над городом Перт: видео
В Австралии вспыхнули пожары / Фото Getty Images, 9 News
Поделиться новостью