В Австралії знову спалахнули масштабні пожежі: сотні людей евакуюють – фото, відео
Поблизу австралійського міста Перт спалахнули масштабні пожежі. Полум'я вже знищило 71 будинок.
Джерело: 9 News
Частину населення міста вже евакуювали.
До теми Скільки тварин постраждали від масштабних пожеж в Австралії: жахаюча цифра
Деталі пожежі в Австралії
- Вогонь супроводжується сильним вітром і наближається до міста. Наразі вже згоріло 7,3 тисячі гектарів.
- Вночі проти 2 лютого пожежу приборкували 200 рятувальників. Вони намагалися не допустити збільшення лінії вогню.
- 6 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі.
Незалежно від того, перебуваєте ви на ізоляції або на карантині через COVID-19, ви повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх близьких,
– заявили у департаменті пожежної безпеки.
Через пожежі над містом повисла густа хмара диму. Евакуйовані люди провели ніч у спеціальних центрах. Наразі таких створили 3.
Дим над містом Перт: відео
В Австралії спалахнули пожежі / Фото Getty Images, 9 News
Поділитися новиною