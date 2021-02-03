Поблизу австралійського міста Перт спалахнули масштабні пожежі. Полум'я вже знищило 71 будинок.

Джерело: 9 News

Частину населення міста вже евакуювали.

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Деталі пожежі в Австралії

Вогонь супроводжується сильним вітром і наближається до міста. Наразі вже згоріло 7,3 тисячі гектарів.

Вночі проти 2 лютого пожежу приборкували 200 рятувальників. Вони намагалися не допустити збільшення лінії вогню.

6 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі.

Незалежно від того, перебуваєте ви на ізоляції або на карантині через COVID-19, ви повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх близьких,

– заявили у департаменті пожежної безпеки.

Через пожежі над містом повисла густа хмара диму. Евакуйовані люди провели ніч у спеціальних центрах. Наразі таких створили 3.

Дим над містом Перт: відео

Smoke across Perth’s northern suburbs from the Gidgegannup / Wooroloo fire. Ash noticeable in Dianella. @abcperth @abcperth pic.twitter.com/cV1EgilQgi — Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 2, 2021

В Австралії спалахнули пожежі / Фото Getty Images, 9 News

Зверніть увагу! За даними Всесвітнього фонду природи, у впродовж 2019 – 2020 років внаслідок пожеж у Австралії загинуло понад 3 мільярди тварин.